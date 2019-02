Microsoft-Trick: Walchseerin arg geprellt

Am Donnerstag Nachmittag wurde die 38-Jährige zuhause in Walchsee telefonisch von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter kontaktiert. In weiterer Folge wurde ihr mitgeteilt, dass ihr PC gehackt worden war und er dieses Problem nun beheben würde. Er wies die Frau in englischer Sprache an, den PC einzuschalten und seinen Anweisungen zu folgen. Später übergab der Mann das Telefon einer Frau, die gebrochen Deutsch sprach. Es gelang den Tätern, dem Opfer die Daten ihres Onlinezuganges zum E-Banking herauszulocken und sie anzuleiten, auf ihr Handy geschickte TAN-Codes immer wieder in ihren Computer einzugeben. So konnten die Täter in einer Vielzahl von Überweisungen einen Betrag im fünfstelligen Eurobereich, also weit mehr als 10.000 Euro, auf ein unbekanntes Konto überweisen.