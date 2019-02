TSD-Chaos: U-Ausschuss erstmals seit 1993 in Tirol

„Fehlkalkulation und Misswirtschaft“

„Bei der TSD stehen Fehlkalkulation und Misswirtschaft an der Tagesordnung“, betonte Tirols FPÖ-Chef und Klubobmann Markus Abwerzger: „Das stinkt wie eine Müllhalde in Neapel.“ Der U-Ausschuss werde jedenfalls weit über den Sonderbericht des Landesrechnungshof Hinausgehendes liefern, zeigte sich Abwerzger überzeugt: „Denn es macht einen Unterschied, ob ich dem Rechnungshof eine Stellungnahme liefern oder unter Wahrheitspflicht aussagen muss.“ Zudem wollte der FPÖ-Chef nicht ausschließen, dass sich im Laufe des U-Ausschusses Ansätze für etwaige Schadenersatzforderungen ergeben könnten. Man habe alles probiert, um die Auslagerung der Flüchtlingsagenden rückgängig zu machen, so Liste Fritz-LAbg. Markus Sint. Der U-Ausschuss sei der nächste „logische Schritt“, wenn Schwarz-Grün „stur an dem gescheiterten Auslagerungsexperiment“ festhält. Schließlich werde hier nicht nur einiges an Steuergeld „verbraten“, sondern es gebe eine Menge an „Unstimmigkeiten“ und „handfesten Fehlleistungen“. Der U-Ausschuss ist das „schärfste Instrument, das wir zur Verfügung haben“.