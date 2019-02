20 Millionen Euro für ein neues Logistik-Mekka

Wenn man so will, ist es fast schon eines dieser modernen Wirtschaftsmärchen, das sich gerade im Pongau abspielt: Die finnische Amer Sports-Gruppe expandiert am Atomic-Traditionsstandort in Altenmarkt kräftig und baut die dort bereits bestehende Logistik-Abteilung für 20 Millionen Euro zum neuen 22.000m² großen „Amer-Wintersports Logistik-Zentrum“ aus. Über das künftig jährlich ein Umsatz von 350 Millionen Euro im Bereich „Wintersports“ abgewickelt werden soll. Oder anschaulicher: Eine Million Pakete pro Jahr, die an den Handel und Kunden gehen.