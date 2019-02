Geldtasche weg, dann hob Dieb noch Bares ab

Am Donnerstag gegen 9.30 Uhr kaufte eine 68-jährige in einem Lebensmittelgeschäft in Prutz ein. Ihre Handtasche hatte die Frau dabei über den Einkaufswagen gehängt und ließ diese nur kurze Zeit unbeobachtet. An der Kassa bemerkte die 68-Jährige dann, dass ihre Geldtasche aus der Handtasche gestohlen wurde. Im Zuge einer sofortigen Suche im Nahbereich des Geschäftes konnte die Frau ihre Geldtasche auf einem benachbarten Parkplatz in einem Mülleimer wieder finden.