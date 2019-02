Kontrolle: Reisepass kam Polizisten „spanisch“ vor

Fälschungen vorgewiesen

Im Zuge der weiteren Erhebungen händigte der Mann den Beamten einen total gefälschten österreichischen und einen total gefälschten ungarischen Personalausweis aus und gab an, ein 32-jähriger iranischer Staatsangehöriger zu sein. Der Mann konnte keine weiteren, zur rechtmäßigen Einreise erforderlichen Dokumente vorweisen, weshalb er vorübergehend festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Innsbruck eingeliefert wurde. Die Dokumente wurden sichergestellt. Der Mann gab an, diese um einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag in Athen gekauft zu haben.