Greiner-Mitarbeitern geht‘s jetzt an die Wäsche

Dienstag und Donnerstag ist Waschtag! Mit dem Bezug des Greiner-Campus in Kremsmünster geht’s den Mitarbeitern des Kunststoffverarbeiters an die Wäsche. Kein Witz: Das Unternehmen bietet einen Reinigungsservice für Privatkleidung an. Eine Neuheit, die zeigt, wie sehr sich Firmen um ihre Mitarbeiter bemühen.