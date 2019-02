Fruchtsaft-Unternehmer Pfanner neuer Altach-Boss!

Der Führungswechsel soll am 22. März 2019 auf einer außerordentlichen Jahreshauptversammlung vollzogen werden, wie Kopf am Donnerstag auf einer Pressekonferenz betonte. Der frühere ÖVP-Klubobmann und Zweite Nationalratspräsident könne sein Amt an „zwei Freunde“ übergeben. „Ich denke, dass wir damit ein hohes Maß an Professionalität in der Führung behalten oder sogar ausbauen können. Unter diesen Umständen ist mir um die Zukunft des SCR Altach überhaupt nicht bange“, sagte Kopf. Der im März 53 Jahre alt werdende Pfanner stieg vor 13 Jahren „als wahrscheinlich erster Nicht-Altacher“ (Pfanner) als Sponsor ein. Nun folgt der Aufstieg vom bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden zum Präsidenten. „Wir wollen Spitzenfußball hier in Vorarlberg zeigen - mit einer soliden finanziellen Grundlage. Für das treten wir hier an.“