Heimwerker-Kings

„Wir wollen die Welt nicht in einem Tag erobern, uns reichen auch zwei“, tönen Matthias Lienbacher, Mario Siller und Stefan Rehrl. Am besten Weg dorthin sind die „Dreikant“-Jungs. Denn mittlerweile schwört man sogar auf den Cayman Islands auf ihre Möbel. Außerdem dürften, nachdem sie gerade Partner in Dubai und Bahrain aufgerissen haben, auch bald die Scheichs an ihre Werkstatttür in Golling klopfen.