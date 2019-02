Bei Sicherheit in Ämtern wird laufend nachjustiert

„Wir sind tief betroffen“, beschreibt Landesamtsdirektor Herbert Forster die Stimmung in den Abteilungen der Tiroler Landesverwaltung nach der tödlichen Messerattacke in der BH Dornbirn. Forster ist zuständig für die Verwaltungsdienststellen im Landhaus und in den Bezirkshauptmannschaften. Die letzte Besprechung in seinem Büro stand ganz im Zeichen des Themas Sicherheit. „Wir haben über die Jahre ein umfassendes Konzept entwickelt, das laufend angepasst wird“, bestätigt Forster, dass es auch aktuell wieder Verbesserungen gibt.