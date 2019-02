Nazi-Postings auf Facebook: 30-Jähriger verurteilt

Ein 30-Jähriger hat sich wegen Social-Media-Postings am Donnerstag bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung, Verhetzung und Besitzes einer verbotenen Waffe verantworten müssen. Der geständige Salzburger soll den Nationalsozialismus in sozialen Medien positiv dargestellt haben. Er wurde zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.