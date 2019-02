Hasch-Kurier wollte mit WC-Stein Polizei narren

Einen guten Fang hat in der Nacht zum Donnerstag die Polizei-Sondereinsatzgruppe PUMA in Thörl-Maglern gemacht: Im Gepäckraum eines Linienbusses aus Bologna in Italien entdeckten die Beamten einen Koffer mit Haschisch um 90.000 Euro. Wahrscheinlich hatte sie der strenge Geruch nach WC-Duftstein auf die Spur gebracht. . .