Pflegerin legte im Wahn Feuer: Kater als Retter

Acht Jahre leistete die Polin (55) der Familie im Bezirk Vöcklabruck wertvolle Dienste. Das Verhältnis sei gut und sie selbst fast schon wie ein Familienmitglied gewesen, berichtete die Tochter der 88-Jährigen am Donnerstag im Gericht in Wels. Dann aber nahm die Familie Veränderungen an der Frau wahr, registrierte seltsame Verhaltensweisen.