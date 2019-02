„Die VP breitet den Schutzmantel über Kurz“

Franz Schnabl: Gerade wenn teilweise dieselben Schwerpunkte gesetzt werden, können sich die Niederösterreicher am besten ein Bild machen, welche Welten die Sozialdemokratie und die VP in ihren Ansichten oft trennen. Zum Miteinander muss man an dieser Stelle schon bemerken, dass das praktisch nicht stattfindet, sondern lediglich gebetsmühlenartig gepredigt wird. Mitgestaltung in politischen Bereichen, die nicht in unsere Regierungszuständigkeit ressortieren, ist nicht erwünscht.