WM-Studio: Starke Speed-Trainings & Kombi-Vorschau

In der Kombi der Damen gelten die ÖSV-Ladies am Freitag eher als Außenseiterinnen. Wir haben diesbezüglich mit Damen-Cheftrainer Jürgen Kriechbaum sowie seinen Schützlingen Franziska Gritsch und Ricarda Haaser gesprochen. Natürlich ebenfalls ein Thema im WM-Studio: Die Feier im TirolBerg nach dem Gewinn der Silbernen von Vincent Kriechmayr am Mittwoch…