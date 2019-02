Linzer Ostumfahrung doppelt so teuer wie geplant

Entscheidung bis Sommer

„Wenn sich am Plan nichts ändert, kann ich mir vorstellen wieder auf die Straße zu gehen und zu protestieren“, ist auch der Linzer SP-Stadtchef Klaus Luger skeptisch. Seine Bedenken äußerte er in einer Stellungnahme an das Land. Dieses wird bis Sommer das Raumordnungsprogramm verordnen. Luger muss das Projekt weiterverfolgen und bis zum Baubeginn Flächen für die Trasse frei halten. „Die Variante weiter östlich mit der Einbindung des Ennshafens wäre viel gescheiter. Nun müssen wir das Beste aus der stadtnahen Variante machen!“