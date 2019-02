Noch einmal gibt es ein Zeugnis ohne Noten

Im nächsten Schuljahr gibt es wieder Ziffernnoten in der VS

Die 20.489 Volksschüler in Kärnten müssen sich darüber ohnedies keine Gedanken machen. Die Bundesregierung führt erst im nächsten Schuljahr wieder Ziffernnoten in der VS ein. Diese werden ab dem Jahreszeugnis der zweiten Klasse verpflichtend sein - wobei Eltern schon im Halbjahr die Notenbeurteilung einfordern können.