Denise Richards spricht über behinderte Tochter

„Ich lerne jeden Tag“

Zweieinhalb Jahre sei es her, dass bei dem Kind ein Chromosom-8-Fehler entdeckt wurde. „Sie kann nur eine Handvoll Worte sagen“, sagt Richards. „An manchem Tage glaubt man, sie benehme sich ihrem Alter entsprechend, an anderen fühlt es sich an, als sei sie emotional drei Jahre alt. Es ist eine Herausforderung. Ich lerne jeden Tag dazu, weil sie für ihren speziellen Fall nicht wirklich einen Fahrplan haben. “