Winterwetter lockt in die Kärntner Berge

„Sowohl Freitag als auch Samstag überwiegt in den Bergen Sonnenschein. Die Temperaturen bewegen sich in 2000 Metern zwischen null und minus drei Grad“, so Florian Pfurtscheller vom Wetterdienst Ubimet: „Am Sonntag kommt es dann vermehrt zu Wolkenbildung und vor allem in der Oberkärntner Bergwelt kann es leicht zu schneien beginnen.“