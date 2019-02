EuGH: Kindergeld auch für arbeitslose EU-Ausländer

Debatte auch in Österreich

Überweisungen für Kinder im EU-Ausland sorgen in mehreren EU-Ländern für heftige Debatten. In Österreich trat mit Jahresbeginn eine Anpassung der Familienhilfe für im Ausland lebende Kinder an die dortigen Lebenshaltungskosten in Kraft. Die Bundesregierung erwartet sich von der umstrittenen Indexierung Einsparungen von 114 Millionen Euro pro Jahr. Nach den Beschwerden mehrerer osteuropäischer Staaten hat die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eröffnet.