Tickets für „Elisabeth“ in Schönbrunn zu gewinnen

Das Musical „Elisabeth“ von Sylvester Levay und Michael Kunze kehrt wieder einmal in die Heimat zurück - und zwar in das wohl schönste und passendste Ambiente: Am 5. und 6. Juli 2019 wird es in einer konzertanten Version vor dem Schloss Schönbrunn aufgeführt. Jetzt mitmachen und ein romantisches VIP Paket für 2 Personen zu „Elisabeth“ - Das Musical Open Air" im Schloss Schönbrunn gewinnen.