Priester muss sich vor Gericht verantworten

Ein Priester der Diözese Graz-Seckau muss sich am 4. April im Grazer Straflandesgericht wegen Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses verantworten. Er soll von 2009 bis 2014 sexuelle Handlungen an einer Frau vorgenommen haben. Sie vertraute sich schließlich Bischof Wilhelm Krautwaschl an, und die Diözese leitete den Fall an die Staatsanwaltschaft weiter.