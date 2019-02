Mayer nach Monstersprung Schnellster im Training

Ergebnisse vom Abfahrtstraining der alpinen Ski-Herren bei der WM in Aare am Donnerstag:

1. Matthias Mayer (AUT) 1:18,85 Min.

2. * Hannes Reichelt (AUT) +0,28 Sek.

3. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 0,30

4. Kjetil Jansrud (NOR) 0,47

5. Aksel Lund Svindal (NOR) 0,55

6. Beat Feuz (SUI) 0,58

7. Ryan Cochran-Siegle (USA) 0,64

8. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 0,70

9. Carlo Janka (SUI) 0,76

10. Maxence Muzaton (FRA) 0,78

11. Travis Ganong (USA) 0,80

12. Mauro Caviezel (SUI) 0,81

13. Johan Clarey (FRA) 0,92

14. Otmar Striedinger (AUT) 0,93

15. Brice Roger (FRA) 1,02

16. Nicolas Rafffort (FRA) 1,06

17. Daniel Danklmaier (AUT) 1,09

18. Josef Ferstl (GER) 1,24

19. Niels Hintermann (SUI) 1,25

20. Vincent Kriechmayr (AUT) 1,26.

Weiter:

21. Christian Walder (AUT) 1,27

23. Romed Baumann (AUT) 1,33

24. Dominik Paris (ITA) 1,37

59. Marco Schwarz (AUT) 3,43