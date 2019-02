Amtsleiter getötet: Täter forderte Grundversorgung

Immer mehr Details werden nach der Bluttat in der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn bekannt, bei der am Mittwochnachmittag der 49 Jahre alte Leiter des Sozialamtes um Leben kam. So war der Tatverdächtige zuletzt - wie berichtet - mehrfach in der Behörde vorstellig geworden, hatte dabei immer wieder die Auszahlung der angeforderten Grundversorgung für Asylwerber verlangt. „Wir stehen alle unter Schock“, so Bezirkshauptmann Helgar Wurzer. Die BH Dornbirn blieb am Donnerstag aufgrund des schrecklichen Vorfalls geschlossen.