Van der Bellen traf in Israel lockeren Ex-Kanzler

„Es ist nicht erledigt, es ist nicht bewältigt“

Der Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem sei für ihn jedes Mal „ganz furchtbar, weil die ganze Vorgeschichte so niederschmetternd ist“. Diese gemeinsame Geschichte werde Österreich und Israel weiter begleiten. „Es ist nicht erledigt, es ist nicht bewältigt. Beide Seiten kennen die Geschichte. Israel hat seine Konsequenzen daraus gezogen, was die Sicherheit betrifft, Österreich auf andere Weise auch - und die paar Verrückten, die es nie lernen werden, mit denen müssen wir auch leben“, so Van der Bellen.