Vermisste Tamara (14) nach 30 Tagen aufgetaucht

Vater: „Ich darf sie nicht abholen“

Fakt ist, Tamara M. nutzte am 8. Jänner eine rote Ampel in Horn aus, sprang aus dem Auto und tauchte unter. Am Mittwoch wurde sie nach einem anonymen Hinweis in der Steiermark aufgegriffen. Sie soll bei „Bekannten“ Unterschlupf gefunden haben, erzählt Tamaras Papa Karl. „Die haben mir nichts gesagt, dichtgehalten“, beteuert er. Es gehe der Kleinen gut, obwohl sie wieder in die WG Nordstern in Engelsdorf „gesteckt“ worden sein soll. „Ich darf sie nicht abholen, obwohl sie zu mir will“, sagt der 64-Jährige.