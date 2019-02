„Über Schieflage im Asylrecht jetzt reden!“

„Die Toten haben leider keine Stimme mehr - in ihrem Sinne müssen wir die Unverhältnismäßigkeit, die wir jetzt wieder in Dornbirn erlebt haben, korrigieren“, will Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) „die aktuelle Schieflage im Asylverfahren beseitigen“. Im Gespräch mit der „Krone“ sagte Kickl beim EU-Ministertreffen: „Wer ein unbegrenztes Aufenthaltsverbot hat, kann doch nicht wieder in diesem Land um Asyl ansuchen!“