Neun Birdies in Folge - Weltrekord von Nitties

Golf-Profi James Nitties hat mit neun Birdies in Serie den Weltrekord eingestellt. Der 668. der Weltrangliste benötigte beim Turnier in seiner australischen Heimat in Geelong am Donnerstag auf den Löchern 15 bis fünf jeweils einen Schlag weniger als vorgegeben und zog mit Mark Calcavecchia gleich. Dem US-Amerikaner war das Kunststück 2009 bei einem PGA-Turnier in Kanada gelungen.