Ohne Imam darf Exekution nicht durchgeführt werden

Bundesstaat kündigt Gang zum Höchstgericht an

In erster Instanz wurde die Forderung abgelehnt. Es dürfe kein Risiko eingegangen werden, indem ein Geistlicher ohne entsprechende „Erfahrung und Ausbildung“ bei der Hinrichtung anwesend sei, entschied das Gericht. Das Bundesberufungsgericht in Atlanta wies diese Argumentation nun aber mit Verweis auf die Religionsfreiheit zurück. Es seien keine Beweise für ein solches Sicherheitsrisiko vorgelegt worden. Zudem sei nicht ersichtlich, wieso es nicht möglich sei, einen Imam entsprechend zu schulen. Der Bundesstaat Alabama kündigte am Mittwoch an, den Fall vor den Supreme Court zu bringen.