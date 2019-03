„Girlsplaining“: Schonungslos und urkomisch

Mansplaining, Manspreading, #MeToo.. In den letzten Jahren wurde eine große Bandbreite an Menschen auf diverse gesellschaftliche und soziale Probleme aufmerksam gemacht, die du unter Anderem in deinen Zeichnungen bearbeitest. Was würdest du Leuten empfehlen, die sich mit diesen Themen näher beschäftigen wollen?

Da ich ja selbst noch ganz am Anfang stehe, kann ich nur sagen, dass es hilft zu lesen und diese Debatten online und in Print zu verfolgen. Und am besten nicht nur auf einer Nachrichtenseite oder in einer Tageszeitung lesen und auf dem einen Twitter-Account, sondern wirklich ausführlich lesen und Fakten vergleichen.