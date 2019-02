Mercedes intensiviert Schutz vor Cyber-Attacken

„Um zu gewinnen, benötigen wir absolutes Vertrauen in die Informationen und die Infrastruktur, die unser Team antreiben“, ergänzte der 47-jährige Wiener. Jeder Formel-1-Bolide von Mercedes verwaltet dem Rennstall zufolge an einem durchschnittlichen Rennwochenende 500 Gigabyte an Daten. Hinzukommen demnach weitere fünf bis zehn Terabyte pro Woche aus der Rennfabrik. Dadurch dass die Mitarbeiter und Einrichtungen von Mercedes auf verschiedene Standorte verteilt sind, gebe es Angriffspunkte für Cyber-Attacken.