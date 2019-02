ÖSV-Damen im WM-Abfahrtstraining in Topform

Nicht dabei waren am Donnerstag die beiden Kombi-Starterinnen Siebenhofer und Ager. Ager habe zwar die Besichtigung mitgemacht, hieß es von Teamkolleginnen, sei dann aber mit leichtem Fieber zwecks Schonung wieder ins Quartier zurückgekehrt. Der Start in der Kombination sollte für die Tirolerin aber nicht in Gefahr sein. Ager war am Dienstag im Super-G gestürzt, hat aber laut ÖSV-Informationen keine ernsthaften Verletzungen davongetragen.