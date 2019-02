Weiterer Masern-Fall: Hotelmitarbeiterin erkrankt

„Hat jemand seinen Impfpass dabei, können wir sofort sagen, ob jemand gegen Masern geschützt ist. Wir sprechen mit den Gästen und Mitarbeitern, um alle für das Thema zu sensibilisieren“, so Landessanitätsdirektorin Dr. Petra Juhasz. Maßnahmen, die nicht zuletzt deshalb getroffen werden, weil man eine weitere Verbreitung der Masern verhindern will. „Ich vertraue da ganz auf unsere Experten“, so Gesundheitsreferent Christian Stöckl dazu.