Veronica Ferres: Top-Rolle in Hollywoodthriller

Für ihre Hollywood-Karriere tut Veronica Ferres alles. Sogar wenn sie krank ist. So wie vor drei Wochen als sie unter einer schweren Darmgrippe litt. Obwohl sie sich hundeelend fühlte, ging Deutschlands Top-Star jeden Tag zu den Proben in Hollywood. Schliesslich galt es, eine große Rolle zu erobern. Veronica spielt neben Oscar-Gewinner Gary Oldman in dem Drogen-Thriller „Dreamland“.