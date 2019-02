Meghan: Herzzerreißender Brief an ihren Vater

Meghan schrieb herzzerreißenden Brief an ihren Vater

Nach der Hochzeit habe sie ihrem Vater dann einen Brief geschrieben. „Sie meinte darin: ,Dad, mein Herz ist gebrochen. Ich liebe dich. Ich habe nur einen Vater. Bitte hör auf, mich über die Medien zu bestrafen, damit wir unsere Beziehung reparieren können.‘“ All die negativen Dinge, die ihr Vater in Interviews über sie gesagt habe, seien für die Herzogin wie „ein Stich ins Herz“ gewesen, so ihre Freundin.