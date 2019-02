Kommt das Ö3-Weihnachtswunder 2019 nach Villach?

Bereits seit mehreren Jahren findet das Ö3-Weihnachtswunder immer an den letzten Tagen in der Adventzeit statt. Radiohörer können sich in dieser Zeit Lieder wünschen und dafür Geld spenden - im vergangenen Jahr wurden so mehr als vier Millionen Euro gesammelt. Die Spenden kommen dem Licht ins Dunkel Soforthilfefonds zugute.