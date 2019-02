Auch Riiber und deutsches WM-Team lassen Lahti aus

Die Deutschen um Vierfach-Weltmeister Johannes Rydzek, Fabian Rießle und Eric Frenzel halten anstelle der Wettkämpfe in Finnland einen Trainingskurs in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen ab. Mit Franz-Josef Rehrl, Lukas Klapfer, Martin Fritz und Lukas Greiderer lassen, wie bereits am Mittwoch bestätigt, auch vier ÖSV-WM-Teilnehmer Lahti aus. Sie trainieren ebenfalls in Oberstdorf.