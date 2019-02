Gefälschte Zahlscheine: Banken verhindern Betrug

Auf den Überweisungen waren als Empfänger spanische Konten angeführt. Mehrere Tausend Euro sollten dorthin gehen. Das kam den Mitarbeitern zweier Banken, die die Zahlscheine am Mittwoch in die Hände bekommen hatten, aber merkwürdig vor. Sie riefen bei dem Unternehmen an und fragten nach: Tatsächlich stellte sich heraus, dass es sich um gefälschte Anweisungen handelte.