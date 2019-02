Stau-Chaos im Frühverkehr nach Unfall auf A23

Geschehen war der Unfall nach Angaben der Asfinag gegen 7.30 Uhr bei der Anschlussstelle St. Marx in Fahrtrichtung Süden. Drei Fahrzeuge waren in den Crash involviert, ein 51 Jahre alter Autofahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Er zog sich Prellungen an Kopf und Hals zu und musste von der Berufsrettung ins Krankenhaus eingeliefert werden.