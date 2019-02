Karina Sarkissova: „Ich bin eine Kämpferin!“

„Bestimmt wieder fit“

Bis jetzt: Denn in einem Interview verriet die 35-Jährige jetzt, was der Grund für den Krankenhausaufenthalt vor rund zwei Wochen war. Sie habe sich „eine komplizierte Rückenverletzung“ zugezogen, so Sarkissova. „Die Wirbelsäulen-Scheiben sind draußen und leicht verdreht, dazwischen ist Flüssigkeit und eine Entzündung. Das ist inoperabel und nur mit Infusionen, Injektionen und Physio-Therapie sowie Spitalsaufenthalt zu behandeln.“