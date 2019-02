Abfahrts-Trainings steigen nur vom Super-G-Start

Wegen der Wetterbedingungen werden die beiden Abfahrtstrainings am (heutigen) Donnerstag bei der Alpinski-WM in Aare nur jeweils ab dem Super-G-Start gefahren. Der obere Teil des Aareskutan war in der Früh noch wolkenverhangen, Hauptproblem war aber der Wind. Die Damen trainieren ab 10.30 Uhr, die Herren ab 12.30 Uhr.