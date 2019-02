Die Kinder sterben in der totalen Wirtschaftskrise

Wer noch einkaufen kann, tut das nicht mit der offiziellen von der Regierung festgelegten Umtauschrate, sondern mit dem Schwarzmarktpreis. Aber auch die Schwarzmarktpreise, die man im normalen Supermarkt zahlen kann, sind astronomisch angesichts des Durchschnittlohns in Venezuela (7000 Bolivar). So kostet ein Huhn alleine 16.000 Bolivar (5,50 Euro), Käse liegt bei 22.500 Bolivar (acht Euro), ein Liter Milch bei 5000 Bolivar. Weil kaum jemand an so viel Bargeld kommt (das Tageslimit liegt bei 500 Bolivar am Geldautomaten), versuchen die meisten, mit Debit-Karten zu zahlen, andere weichen auf Bitcoin-Währungen aus.