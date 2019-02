Schlossherr will Emmersdorfer Stadel kaufen

Aus drei Gründen will Schlossherr Sigurd Hochfellner den Stadel von Emmersdorf retten, kaufen und sanieren: Der geplante Abriss könnte, so seine Befürchtung, für Schäden am Schloss sorgen. Zweitens sei der jahrhundertealte Bau absolut erhaltenswert. Und drittens will Hochfellner im Stadel Vereinen Platz bieten.