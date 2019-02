Jakob Pöltl geht mit San Antonio in Oakland unter

Die San Antonio Spurs haben am Mittwoch auch das zweite von acht Auswärtsspielen in Folge in der NBA verloren. Sie gingen bei Titelverteidiger Golden State Warriors in Oakland mit 102:141 unter. Jakob Pöltl gehörte zum siebten Mal der Startformation an und verzeichnete mit sechs Assists eine persönliche Bestleistung in der stärksten Liga der Welt.