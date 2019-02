Nach WM-Pleite: „So mache ich Mädels wieder fit!“

In die Abfahrt am Sonntag gehen die Österreicherinnen trotz der Super-G-Pleite als große Favoritinnen: Fünf der sechs Saison-Downhill-Rennen haben Kriechbaums Mädels gewonnen! Nici Schmidhofer (zwei Siege in Lake Louise), Ramona Siebenhofer (zwei in Cortina) und Stephanie Venier (Cortina) sind auch fix gesetzt - um den vierten Startplatz rittern am Samstag (wenn das Wetter passt) beim Training Tamara Tippler, Ricarda Haaser und Christina Ager.