Mann bedrohte Ex-Freundin und neuen Freund

Bereits mehrmals soll der 41-jährige Mann aus Unterkärnten seine Ex-Freundin (33) verfolgt haben. Am Mittwoch folgte er ihr und ihrem neuen Freund in ein Café in Klagenfurt. Auf dem Parkplatz stellte er die beiden und drohte laut Polizei damit, den neuen Freund „zur Rede zu stellen“ und ihm „etwas anzutun“.