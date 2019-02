Polizei sagt: Alles wird besser! Aber wann?

Warum gibt es Hilferufe nach mehr Personal?

Doch irgendwie verstehen wir dann die Hilferufe der Bezirkskommandanten nicht, nehmen wir die große Inspektion Wals als Beispiel. 30 System-Beamte stehen hier am Papier, zwischen 17 und 18 stehen für den Exekutivdienst tatsächlich zur Verfügung: „Mindestens 5 zusätzliche Beamte sind erforderlich, um einen einigermaßen ordnungsgemäßen Dienstbetrieb sicherzustellen“, so der Bezirkskommandant in einer Auflistung zum Jahresende 2018. Was jetzt?