Schiri-Boss: „Videobeweis kann nicht perfekt sein“

UEFA-Schiedsrichterchef Roberto Rosetti warnt vor zu hohen Erwartungen durch die bevorstehende Einführung des Videoreferees in der Champions League! „Der Videobeweis kann nicht perfekt sein. Es sitzt ein Mensch vor dem Bildschirm“, sagte der Italiener am Mittwoch bei einer Präsentation der Europäischen Fußball-Union in Rom. Dennoch werde die Technik für mehr Gerechtigkeit sorgen.