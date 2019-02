Eisenerz wird Hauptstadt der Menschenretter

Schickhofer machte Nägel mit Köpfen

Damals wurde die Idee geboren, Eisenerz dauerhaft auf der Landkarte der internationalen Trainingspartner zu etablieren. Acht Monate später kann Katastrophenschutzreferent Michael Schickhofer nun handfeste Ergebnisse vorweisen: Die EU-Kommission wird in den kommenden Jahren mehrere so genannte „Edrex“-Übungen (European Disaster Response Exercise) in der obersteirischen Stadt abhalten.