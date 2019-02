Herbe Kritik an Reform der Ärztesprengel

„Investieren statt ausradieren“

Bis zu 60.000 Steirer würden dann nur noch von einem oder zwei Ärzten betreut werden, auf die Rettungsdienste käme weit mehr Arbeit zu. Klimt-Weithaler: „900.000 Menschen verlieren den ärztlichen Notdienst in der Nacht. Was in unserem Bundesland passiert, ist extrem riskant. Wir müssen in das Gesundheitssystem investieren, statt die Versorgung zu zentralisieren und in den Regionen auszuradieren.“