Raubüberfall, Einbrüche und häusliche Gewalt

28. Juli 2017: Mit zwei Autos fuhr das Quartett zum „Casino Pharaoh“ in der Pongauer Bezirksstadt. Während zwei Männer mit Pistole und Elektroschocker das Lokal betraten, standen die anderen zwei draußen Schmiere, heißt es in der Anklage von Staatsanwalt Alexander Winkler. Die Räuber drückten demnach die Angestellte zu Boden, steckten sich 10.000 Euro ein und forderten den Tresor-Schlüssel. Da das Opfer keinen bei sich hatte, ging ein Täter wieder raus und kehrte mit einem Vorschlaghammer zurück. Mit diesem bearbeitete der Kriminelle den Safe – ohne Wirkung. Vor der Flucht fesselten sie das Opfer an Händen und Füßen. DNA-Spuren fanden Beamte am Klebeband.